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Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı. İşte detaylar...

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti, bebeklerini kucağına aldı.

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı
Çift, çocuklarına Yz ismini verdi.

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı
Oyuncular, ilk karelerini sosyal medyada sevenleriyle paylaştı.

 Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı

Çifte beğeni yağdı.

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan bebeklerini kucağına aldı

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