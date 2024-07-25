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Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor. İşte detaylar...

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor

Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak ve eşi, oyuncu Çağrı Çıtanak, "Her Yerde" adını verdikleri yeni müzik videolarıyla dünyayı dolaşıp şarkı söyleyerek müziğin sınırlarını zorluyorlar.

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor
Londra'da eğitim amacıyla geçirdikleri 1,5 aylık süreçte temelleri atılan bu serüven, müziğin evrenselliğini uluslararası bir platforma taşımayı hedefliyor.

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor
"İstek Şarkı" projesi kapsamında bugüne kadar 114 video yayınlayan Başak Gümülcinelioğlu, büyük bir başarı yakalayarak hayran kitlesini her geçen gün genişletiyor. Bu yeni uluslararası projesi ise müzik dünyasında büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor
Ayrıca pek çok konser teklifi alan ünlü sanatçı, sahne performansıyla hayranlarına unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek. Enerjisi ve büyüleyici sesiyle dikkat çeken Gümülcinelioğlu, Uluslararası Marka ve Prestij Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Dijital Müzik Programı” ödülüne layık görüldü.

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu: Müziğin evrenselliğini Londra'dan dünyaya taşıyor
Bu prestijli ödülü alan sanatçıyı ilk tebrik eden kişi ise her anlamda ona destek veren eşi Çağrı Çıtanak oldu.

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