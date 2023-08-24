 Çağlar Ertuğrul radikal kararını açıkladı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Çağlar Ertuğrul, Levent'te görüntülendi. Oyuncu, "İstanbul'a az önce geldim. Hemen İzmir'e döneceğim. İzmir'de yaşıyorum. Dizi görüşmeleri olunca geliyorum. 2005 yılında İstanbul'a geldim ama pandemi döneminde döndüm. Urla'da sakin bir hayat. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Metro kullandığını belirten Ertuğrul, "Herkese tavsiye ederim bu trafiğe girilmez. İstanbul'da yaşadığım dönem Anadolu Yakası'na geçince metrobüse biniyordum" diye konuştu. Oyuncu, "İzmir'de nasıl bir hayatınız var?" sorusuna, "Rahat bir hayatım var. İstanbul kaosundan uzak. Ama işler nedeniyle döneceğim gibi görünüyor" yanıtını verdi.

Blu TV'de yayınlanan Magarsus dizisi için Ertuğrul, "Dördüncü bölümü yayınlanacak. Dizi güzel yazıldı. Oyuncu olarak okurken beğenmiştik" dedi. Adana'da çekilen dizi için oyuncu, "Son dönemde 15 kilo verdim. Rolü kurmak istediğim için 83 kilodan 90-95 kiloya gelmiştim. Karakterin kilolu olması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

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