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Çağlar Ertuğrul'a 'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama!

Çağlar Ertuğrul'a 'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama! İşte detaylar...

Çağlar Ertuğrul'a 'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama!

Show TV’nin beğeni ile izlenen, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği "Kalpazan"ın Kartal’ı Çağlar Ertuğrul’a sette sürpriz kutlama yapıldı. Sevilen oyuncunun doğum günü pastasını çekim arasında partneri Deniz Baysal getirdi.

 Çağlar Ertuğrul'a 'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama!

Yeni yaşını sette ekip arkadaşları ile kutlayan oyuncu, pastasını üflerken dilek tutmayı ihmal etmedi. 37 yaşına basan Ertuğrul, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek hatıra fotoğraftı çektirdi.

 Çağlar Ertuğrul'a 'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama!

Bulgary Bayram’ın ‘Ya para basarsınız ya hapishaneye girersiniz’ teklifi karşısında Adem ve Kartal’ın vereceği karar ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Çağlar Ertuğrul'a 'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama!
Heyecan dolu gelişmeleri ile Kalpazan her pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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