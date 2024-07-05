Çağla Tuğaltay cinayeti üzerinden 24 yıl geçti! Anne Gülnur Tuğaltay: Çağla en güvenli yerde öldürüldü

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin, " 24 yıl önce herkesin acıyla izlediği bir olay yaşadınız. Ne hissettiniz? " sorusuna Gülnur Tuğaltay, "Canı çok acımış mıdır? Çok korkmuş mudur? Bu sorular devamlı aklımda. Kızımın bıçakla öldürüldüğünü biliyordum. Ama ayrıntıları ertesi gün gazetede okudum.” diye cevapladı.

EN GÜVENLİ YERDE ÖLDÜRÜLDÜ

Tuğaltay sözlerine "Kızım en güvenli olduğu yerde evinde kişi veya kişiler tarafından katledildi. " diye devam etti.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin “Çağla nasıl bir çocuktu” sorusuna, Tuğaltay, "Okulda sevilen, utangaç bir kızdı. Okul aile birliğinde olduğum için haftanın üç günü Çağla ile okula gidip geliyordum. Gitmediğim günlerden birinde bu oldu." diyerek gözyaşlarını tutamadı.

AYAKKABILARI NEDEN BULAŞIK MAKİNESİNİN ÖNÜNDE DURUYORDU

Program boyunca gözyaşlarını tutamayan anne "Kapıda zorlama yok. Çağla kapıyı açtığına göre tanıdık biri veya birileri. Ayakkabıları mutfakta bulaşık makinesinin önünde duruyordu. Neden? Bizim mahalle meraklıdır. Apartmana giren çıkanı görürler. O gün Çağla'nın arkasından giren birini veya daha sonra telaşla apartmandan çıkan birini gören yok." sözleri ile devam etti.

KEŞKE BİR YUVAYA ÇAĞLA TUĞALTAY ADINI VERSEM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Maalesef ki keşke dediğimiz şeyler oluyor. Sizin keşkeleriniz neler?" sorusuna Gülnur Tuğaltay, " Çağla çocuk gelişimi bölümünde okuyordu. Yuva açmak istiyordu. Keşke bir yuvaya adını verebilsem. Bu bana çok iyi gelecek.” diye cevap verdi.

Tuğaltay, "Keşke tecavüz etseydi bıraksaydı. 24 yıldır en son giydiği pijamasını ve yattığı nevresim takımı yıkamıyorum. Hâlâ kokusu var. " dedi.

BOŞ BİR ÇUVAL GİBİYİM

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin " 24 yıldır nasılsınız ? " sorusunu Gülnur Tuğaltay, "Boş bir çuval gibiyim. Hiçbir şey yapmak istemiyorum." diyerek cevapladı.

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