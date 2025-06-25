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Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Uzak Şehir dizisine dahil olan Çağla Şimşek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Meksika'dayken dizi için teklif aldığını belirten oyuncu, "Apar topar Mardin'e gittim" dedi.

 Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Meksika'yla ilgili konuşan Şimşek, "İş için gittim. Sonra biraz uzattım. İlk kez gitmiştim. Hiç gitmeyeceğim bir yermiş. Aç döndüm. 4-5 kilo verdim.

 Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Hem acı hem de Türklerin damak zevkine uymuyor, çok baharatlı her şey... Sadece meyveyle beslendim.

 Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Ülkede genel olarak baharattan ve sıcaktan olabilir koku da var" diye konuştu.

 Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Tatil için oyuncu, "Planlamadık. Arkadaşlarımızla küçük bir Bodrum yaparız, sonrasında yol bizi nereye götürüse gideriz" ifadelerini kullandı.

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