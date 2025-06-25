 Çağla Şimşek Meksika'da aç kaldığını söyledi! İşte sebebi...

Uzak Şehir dizisine dahil olan Çağla Şimşek, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Meksika'dayken dizi için teklif aldığını belirten oyuncu, "Apar topar Mardin'e gittim" dedi.

Meksika'yla ilgili konuşan Şimşek, "İş için gittim. Sonra biraz uzattım. İlk kez gitmiştim. Hiç gitmeyeceğim bir yermiş. Aç döndüm. 4-5 kilo verdim.

Hem acı hem de Türklerin damak zevkine uymuyor, çok baharatlı her şey... Sadece meyveyle beslendim.

Ülkede genel olarak baharattan ve sıcaktan olabilir koku da var" diye konuştu.

Tatil için oyuncu, "Planlamadık. Arkadaşlarımızla küçük bir Bodrum yaparız, sonrasında yol bizi nereye götürüse gideriz" ifadelerini kullandı.

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