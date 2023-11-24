Çağla Şıkel ve Enis Arıkan hem ‘Şahane Cuma’ alışverişi yaptı hem de eğlendi

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, her yıl heyecanla beklenen ‘Şahane Cuma’ya bu yıl da en özel fırsatlarla damgasını vurdu.

Sunucu Çağla Şıkel ve oyuncu Enis Arıkan da MediaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ fırsatlarını kaçırmadı. ‘Şahane Cuma’ fırsatları 23 Kasım Perşembe akşamı, MediaMarkt Levent mağazasında, Çağla Şıkel ve Enes Arıkan’ın brandayı yırtmasıyla başladı.

MediaMarkt Türkiye E-ticaret, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Tolga Ünvan, Şahane Cuma’ya nasıl hazırlandıklarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “MediaMarkt, müşterilerinin her türlü tüketici elektroniği ihtiyacını karşılayan aynı zamanda tüm ürünlerle ilgili uzman personele sahip bir elektronik mağazacılık zinciri. Yaklaşık 3 aydır bugüne hazırlanıyoruz. Tüketicilerimiz her sene olduğu gibi bu sene de hem kendi ihtiyaçları için hem de bizim onlar için yarattığımız fırsatları görmek için mağazalarımızı ve web sitemizi ziyaret ediyorlar. Bu sene baktığımızda tüketicilerimiz en çok robot süpürgeler, mutfak ürünleri, özellikle airfryer ürünlerini, aynı zamanda kahve makinelerini ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonlarını tercih ediyorlar. Bizim kampanyamız devam edecek, mağazalarımızda, web sitemizde tüm tüketicilerimiz için uygun ürünlerimiz ve fırsatlarımız onların karşısında olacak.”

Şahane Cuma’nın artık geleneksel bir hale geldiğini söyleyen sunucu Çağla Şıkel, Kasım’da başlayan indirim haftası bizim gibi çocuklu aileler için şahane oluyor. Çünkü indirimleri bekliyoruz. Bir anne olarak, çocuklarımın teknolojiden uzak kalmasını istemiyorum, bu nedenle onların özellikle okul hayatını kolaylaştıracak her ürün dikkatimi çekiyor. Benim Şahane Cuma’da almayı beklediğim favori ürünüm kurutma makinesi, anneme de ütü almak istiyorum” dedi.

Ben de herkes gibi Şahane Cuma’yı bekliyorum diyen oyuncu Enis Arıkan, “Herkesin beklediği Şahane Cuma, bu yıl da rengarenk geldi. Benim en çok ilgimi çeken ürünler arasında, sosyal medyayı çok kullandığım için akıllı telefonlar var. İndirimde en çok satın almak istediğim ürünler içinde başta sanal gerçeklik gözlükleri geliyor” dedi.

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