  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çağla Şıkel öyle bir şey yaptı ki! Hayranları şok oldu!

Çağla Şıkel öyle bir şey yaptı ki! Hayranları şok oldu! İşte detaylar...

Çağla Şıkel öyle bir şey yaptı ki! Hayranları şok oldu!

Çağla Şıkel, tatiline devam ediyor.

 


Tüm Türkiye'nin sıcakla buluştuğu 26 Temmuz 2023 gününde model ve sunucu, soğukla baş edebilmek için kampa katıldı.


Şıkel, oğlu Kuzey ile buz dolu şarap fıçısına girdi.

 

Model, o anları Instagram'dan paylaştı.

 

Şıkel, "O benden cesaret aldı, ben de ondan... Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyiki benimleydin oğlum teşekkür ederim. İkimiz de soğuktan nefret ediyoruz. İkimizde üşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi, soğuk duş almayı da öyle... (Öyleydi) Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum.
Sonrasında Pelin Gümüş sayesinde coldbath keşfettik ona teşekkürüm ayrı. Günlerdir bunun için mental olarak hazırlanıyorum.
Soğuğa değil sadece nefesime odaklandım çünkü soğugun dayanılmaz olduğunu düşünen sadece zihnimiz. Yaklaşık 4 derece suda 2 dakikalık rüya deneyimler, mutlaka deneyin. Çok teşekkürler" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar
  Magazin

Ezgi Mola'dan karnı burnunda pozlar

Sevda Dalgıç'ın eşinden set kuralı!
  Magazin

Sevda Dalgıç'ın eşinden set kuralı!

Burak Özçivit'in Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı!
  Magazin

Burak Özçivit'in Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı!

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi
  Magazin

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi
  Magazin

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi

Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!
  Magazin

Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!