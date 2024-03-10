  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Çağla Şıkel'in ablası evlendi! Sürpriz nikah şahidi!

Çağla Şıkel'in ablası evlendi! Sürpriz nikah şahidi!

Çağla Şıkel'in ablası evlendi! Sürpriz nikah şahidi!

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, iş insanı Murat Filcan ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe Çağla Şıkel’in eski sevgilisi avukat Nail Gönenli de katıldı.

 Çağla Şıkel'in ablası evlendi! Sürpriz nikah şahidi!

Şıkel yaklaşık üç ay önce, "Evet haberler doğru, ayrıldık. Öyle gerekti. Ortak aldığımız bir karardı" açıklamasını yapmıştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Yargı'ya teşekkür ziyareti
  Magazin

'Yargı'ya teşekkür ziyareti

Şebnem Hassanisoughi'den bir ilk
  Magazin

Şebnem Hassanisoughi'den bir ilk

Gülşen'den Kadınlar Günü mesajı
  Magazin

Gülşen'den Kadınlar Günü mesajı

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan hamam pozu
  Magazin

Ünlü oyuncu Ece Sükan'dan hamam pozu

Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
  Gündem

Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti

Zara'dan konuşulan fotoğraflar
  Magazin

Zara'dan konuşulan fotoğraflar