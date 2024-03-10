 Çağla Şıkel'in ablası evlendi! Sürpriz nikah şahidi!

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, iş insanı Murat Filcan ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğününe Çağla Şıkel’in eski sevgilisi avukat Nail Gönenli de katıldı.

Şıkel yaklaşık üç ay önce, "Evet haberler doğru, ayrıldık. Öyle gerekti. Ortak aldığımız bir karardı" açıklamasını yapmıştı.

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