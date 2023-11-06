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Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinin ilişkisinde flaş gelişme yaşandı.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!

Bir süredir birlikte olan çiftin aileleri tanıştı.

 Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!

Şıkel, avukat sevgilisi annesinin doğum gününde çağırdı.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!
İki çocuğu Uzay ile Kuzey'in babası Emre Altuğ'dan sonra hayatını kimseyi almayan Altuğ, annesinin doğum gününde sevgilisini tanıştırarak, evlilikte ciddi olduklarını gösterdi.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!
Şıkel o anları, "Bizim en kıymetlimiz Ana kraliçemiz. Sen ne güzel doğdun yeniden hayatımıza...

 Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!

Çok güzelsin sen annem. Ve İyi ki bizim annemizsin. Varlığına binlerce kez şükürler olsun. Hep böyle sağlıkla, neşe ile" diye yazdı.

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