Çağla Şıkel'den sonra Şevval Şahin de buz dolu şarap fıçısına girdi

Şevval Şahin, buz dolu şarap fıçısına girdi.

Çağla Şıkel de soğuk korkusunu yenmek için girmişti.



O anları Instagram'dan paylaşan Şahin, "İltihap ve şişliği azaltır. Buz banyosu yaptığınızda soğuk sıcaklık damarlarınızı daraltır. Ağrıyan kasları hafifletir. Vücut ısısını düşürür. Bağışıklığı destekler ve zihinsel sağlığını geliştirir" diye yazdı.

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