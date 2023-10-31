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Çağdaş Türk kızları okusun

Açlıkla mücadele ve eğitim için geliştirdiği, toplumsal ve bireysel çalışmalarla “fırsat eşitsizliğine son” mottosu ile öncü olan TAMEV Derneği, Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına Kozyatağı Hilton Otel’de merhaba dedi.  

Çağdaş Türk kızları okusun

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasıyla birlikte ‘’Çağdaş Türk Kızları Okusun’’ projesine destek için bir araya gelen TAMEV Derneği üyeleri, devlet üniversitesinde okuyan başarılı öğrencilere ve özel üniversitelerde yüzde yüz burslu okuyan kız öğrencilere burs imkânı sağlıyor.

Çağdaş Türk kızları okusun

TAMEV Derneği Başkanı Nuray Marçak ‘’Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayarak, bu mirası daha da ileriye taşıma taahhüdümüz var. Bu amacı gerçekleştirmenin en doğru yolunun da Cumhuriyetimizin değerlerine bağlı, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımayı amaçlayan çağdaş Türk kızlarımızın eğitiminden geçtiğini biliyoruz. Bu yolda da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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