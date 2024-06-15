Çağdaş sanatçı Sedef Gali’den canlı performans

Tarihi bölgede misafirlerin buluşma noktası olan Four Seasons Hotel Sultanahmet yaz aylarının dinamizmini ve enerjisini, hazırladığı eğlenceli, yenilikçi ve lezzet dolu programlarla misafirlerine yansıtıyor. Otel bu kez Ayasofya manzarasına hâkim SÜREYYA Teras Lounge’ta eşsiz bir gün batımında gerçekleştirdiği modern bir sanat etkinliğiyle sevilen ressam Sedef Gali’yi ağırladı. Sanatçı bir süredir New York’ta bulunan Arthouse’da sürdürdüğü çalışmalarının ardından Türkiye’deki ilk “live painting/canlı sanat performansını” SÜREYYA’da hayata geçirdi.

Aralarında Allie Levi, Tara De Vries, Ece Öney, Özge Yenihayat, Oya Gali, Sema-Arzu Maliki, Shiva Gerede, Merve Taşkan gibi çağdaş sanata ilgi duyan isimlerin bulunduğu özel davette Four Seasons Hotel Sultanahmet Executive Chef’i Özgür Üstün ve ekibinin yaza özel hazırladığı “Summer Pop-Up” lezzetleriyle Süreyya Teras Lounge’un keyifli atmosferinde sanat ve lezzet buluştu. Four Season Hotel Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş ve Sedef Gali ev sahipliğinde gerçekleşen gecede konuklar, Gali'nin canlı performansının yanı sıra, imza kokteyllerin de tadını çıkardılar. Özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanan bu kokteyller arasında bulunan"Starry Night" ve "Charming" geceye damgasını vurdu. Ayrıca, ünlü şef Özgür Üstün'ün sezona özel hazırladığı “Donuk Tiramisu”, “Mochi”, “İsli Ahtapot” ve “Dana Tataki” de konuklar tarafından büyük beğeni topladı.

Pratt Institute Güzel Sanatlar iç mimari ve resim bölümlerinden mezun olan Sedef Gali’nin son işleri Helen Frankenthaler ve Kandinsky’den aldığı ilhamlarla geliştirdiği staining/leke tekniklerinden oluşuyor. Sanatçı, özel davette gerçekleştirdiği performansı ‘Müzik ve vücut hareketlerinin fırça darbelerinde yerini bulduğu bir doğa dansı olarak okuyabiliriz’ diye yorumluyor.

Uğurhan Akdeniz’in prodüksiyon, Eda İşbilir’in ise stil desteği verdiği özel gecede davetliler Sedef Gali tarafından hazırlanan müziklerle keyifli saatler geçirdi.

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