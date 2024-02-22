Çağdaş Sanat’ın İstanbul’daki yeni adresi Ruzy Gallery’ye görkemli açılış

Sanatın farklı dönemlerine odaklanarak çağdaş sanat tutkunları için özgün bir ortam oluşturmayı hedefleyen Ruzy Gallery, usta sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Uyandığımız Çağ" sergisi ile kapılarını açtı. Etiler’deki galerinin açılış davetine iş, sanat, basın ve cemiyet dünyasından önde gelen isimler katıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Ertuğrul Özkök, Murat Aksu, Kardelen Güneştekin, Ezgi Güneştekin Demir, Ozan Demir, Leyla Alaton, Siren Ertan, Reyhan İpekel, Arzum Onan, Pelin Karahan, Bedri Güntay, Hande Yontunç, Bahar – Ozan Şer, Jaklin-Şerif Güner, Gül Gölge, Aslı – Kaan Cüreklibatır, İnci Aksoy, Emin Hitay, Rıfat Elhadef, Gül Ağış, Ruken Mızraklı, Yakup-Dilek Avşar, Pınar Hotiç davete katılanlar arasındaydı.

Esra Çevik tarafından kurulan Ruzy Gallery, yenilikçi yaklaşımı, sergi programı ve sanat etkinlikleriyle kültür sanat dünyasına yeni bir yaklaşım getirecek. Sanat profesyonelleri tarafından hazırlanan sergi programıyla Türk ve uluslararası sanatçıların özgün eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Ruzy Gallery’nin ilk sergisi "Uyandığımız Çağ", Güneştekin’in çeşitlilik nosyonundan beslenen, imza niteliğindeki fırça darbeleriyle yapılmış resimlerini, özgün seramiklerini ve heykellerini içeren elliden fazla eseri kapsıyor.

Ahmet Güneştekin açılışta yaptığı konuşmada, Ruzy Gallery'nin İstanbul'un sanat sahnesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirterek, sanatçıların yaratıcı vizyonlarını sergilemeleri için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Ruzy Gallery’nin kurucusu Esra Çevik ise heyecanını dile getirerek “Ruzy ile sanatseverleri özgün eserlerle buluşturacağımız, genç sanatçılara özgür olabilecekleri yeni bir oluşum sunacağımız için çok mutluyum. İlk sergimizi dünyaca tanınmış usta sanatçı Ahmet Güneştekin ile gerçekleştiriyor olmak ise benim için ayrı bir mutluluk” diye konuştu.

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