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Çağatay Ulusoy'un Dizisi Kübra'dan Yeni Poz

Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzası taşıyan ve başrolünde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’a yer veren, Netflix’in yeni dizisi Kübra’nın çekimleri başladı. İşte haberin detayları...

Çağatay Ulusoy&#039;un Dizisi Kübra&#039;dan Yeni Poz

Yağmur Taylan ve Durul Taylan imzası taşıyan ve başrolünde Çağatay Ulusoy’a yer veren, Netflix’in yeni dizisi Kübra’nın çekimleri başladı. Afşin Kum’un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme aldı.
Çağatay Ulusoy&#039;un Dizisi Kübra&#039;dan Yeni Poz
Mahallesinin sevilen, saygılı ve inançlı bir genci olarak bilinen Gökhan’ın, bir süredir parçası olduğu sanal arkadaşlık grubunda, Kübra adlı kullanıcıdan aldığı mesajlar ile hiç ummadığı bir yola girmesini anlatan hikayede başrol Çağatay Ulusoy’a Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

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