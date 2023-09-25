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Çağatay Ulusoy'a şok haber!

FOX’un Gaddar dizisine hazırlanan Çağatay Ulusoy’un Biz Bir Aileyiz adlı filminin çekimleri ertelendi.

Çağatay Ulusoy'a şok haber!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy son dönemde setten sete koşturmuş, Centilmen filmi ve Terzi dizisinin hemen ardından Kübra adlı dizi projesine başlamıştı. Ulusoy’un Kübra'nın ardından yine OGM Pictures’ın Biz Bir Aileyiz adlı filmini çekeceği gündeme gelmişti. Deniz Akçay’ın yazdığı filmi Ozan Açıktan yönetecekti.

Çağatay Ulusoy'a şok haber!

Ancak son gelen haberlere göre film şimdilik iptal edildi. Çağatay Ulusoy’un Arda adlı bir bankacıyı canlandıracağı film yaz aylarına ertelendi. Ulusoy’un yeni dizisi Gaddar'ın çekimleri öne alınınca ve film projesi çok aceleye geleceği için bu kararın alındığı öğrenildi.

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