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Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!

Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama! İşte detaylar...

Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!

Hem sosyal medya paylaşımları hem de verdiği röportajlarla gündemden düşmeyen oyuncu Merve Boluğur, İstinye Park’ta görüntülendi.

 Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!

Yine söylemleriyle gündem olacak olan oyuncu, Cadılar Bayramı partisindeki vampir makyajı ve kıyafetiyle ilgili sorulara, “Drakula’ya hayranıyım sürekli vampir filmleri izlerim, Cadılar Bayramı'nda da bu sebepten vampir kadın olmayı seçtim” dedi.

Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!
Vampir kadın rolü gelirse oynar mısınız? sorusuna ise; “Hemen evet derim. Rol de bile olsa vampir olmak çok hoşuma gidiyor keşke gerçekten vampir olsam” diyerek sorulan sorulara esprili yanıtlar verdi.

Cadılar Bayramı kostümüyle dikkat çeken Merve Boluğur'dan flaş açıklama!

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