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‘Cadı’ filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından esinlenerek Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Cadı’ filmi 26 Nisan’da vizyona girmeye hazırlanıyor.

‘Cadı’ filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

WOW STUDIOS’un yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Furkan Andıç ve Buse Meral’in yer aldığı, psikolojik gerilim türündeki filmden ilk fragman ve teaser afiş yayınlandı. 

‘Cadı’ filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın aynı adlı romanından ilhamla beyazperdeye aktarılan, katmanlı hikayesi ile birçok temayı içinde barındıran ‘Cadı’ filmi 26 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak. 

‘Cadı’ filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş günlerinde, genç bir dul olan Fikriye’nin zorla evlendirildiği Naşit Nefi Efendi ve yaşadığı köşk hakkındaki Cadı söylentilerinin ardındaki gizemi çözmeye çalışırken gelişen gerilim dolu olayların anlatıldığı filmden dikkat çekici ilk teaser ve afiş paylaşıldı. 

‘Cadı’ filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

Naşit Nefi Efendi’ye Furkan Andıç’ın, Buse Meral’in de Fikriye’ye hayat verdiği ‘Cadı’nın kadrosunda ayrıca Çağdaş Onur Öztürk, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Manolya Maya, Hüseyin Soyaslan, Cengiz Orhonlu, Dilara Duman, Yağız Ata Dinçer, Ekin Pasvanoğlu ve Türk Sineması’nın usta isimlerinden Nur Sürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. WOW STUDIOS yapımıyla gerçekleşen filmin müziklerinde ise Ercüment Orkut, Cem Tuncer, Sabina Khujaeva imzası bulunuyor.  

‘Cadı’ filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

Psikolojik gerilimi yüksek, sürükleyici hikayesiyle ‘Cadı’ 26 Nisan’da A90 Pictures dağıtımıyla sinemalarda!

 

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