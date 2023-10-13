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Cadde’nin yeni müdavim noktası: Ferida Brasserie

Ünlü ve ödüllü Şef Murat Bozok’un imza yemekleriyle gastronomi yolculuğuna merhaba diyen ve ilk şubesini geçtiğimiz yıllarda Fişekhane İstanbul’da açan Ferida Restaurant; şimdilerde ise şehrin popüler rotasyonlarından biri haline gelen Bağdat Caddesi’nin en islek sokağında, oldukça şık ve lezzet dolu bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Cadde’nin yeni müdavim noktası: Ferida Brasserie

Ferida Restaurant’ın gastronomi alanındaki iddiası ve beraberinde gelen başarısı çok değerli bir hikayeye dayanıyor. Restaurant’ın kurucu ortaklarının büyük annelerinin kendi reçetesi olan ve geleneksel Boşnak mutfağının izlerini taşıyan tadım menüsü ve ‘Feride’ ismi; markanın ortaya çıkış hikayesinin temelini oluşturuyor. Bu hikayeyi hem profesyonel hem de doğru bir menüyle lezzet severlere sunmak isteyen Ferida İstanbul ekibi, mutfak danışmanlığını ünlü şef Murat Bozok’a teslim ediyor.

Cadde’nin yeni müdavim noktası: Ferida Brasserie

BAĞDAT CADDESİ’NİN EN DAVETKAR MEKANI 

Hem geleneksel hem de modern bir menüyle lezzet severlerin beğenisini kazanan Ferida Restaurant; Bağdat Caddesi’ndeki yeni yerinin konseptini, büyüleyici dekorasyonu ve girişte müdavimleri karşılayan ilgi çekici bar bölümüyle ‘Ferida Brasserie & Bar’ klasmanına taşıyor.

Cadde’nin yeni müdavim noktası: Ferida Brasserie

Ferida Restaurant, geleneksel olduğu kadar modern dünya mutfağının lezzetlerine de menüsünde yer vermeye özen gösteriyor. Oldukça geniş bir yelpazeyle şehrin müdavimlerinin ilgisini çeken menüde öne çıkan imza yemekler; Buffalo Karnabahar, Bademli Köz Patlıcan Çorbası, Ajvar Dip gibi başlangıçlardan oluşurken, ana yemeklerde dikkati menüye yeni eklenen Ördek Confit, Belluga Tavuk ve Limonlu Levrek gibi lezzetler çekiyor.

Cadde’nin yeni müdavim noktası: Ferida Brasserie

ŞEHRİN ‘EN İKONİK BAR’I OLMAYA ADAY 

Ferida Brasserie’nin barı oldukça görkemli bir görselliğe sahip… Her bir detayı, misafirlerini farklı bir atmosterdeymiş gibi hissettirmek üzerine tasarlanmış olan bu alan; Avrupa konseptine benzer ‘aperitif &kokteyl’ buluşmaları için de uygun genişlik ve ferah atmosferiyle kısa buluşmalara keyifle ev sahipliği yapıyor.

Cadde’nin yeni müdavim noktası: Ferida Brasserie

 

Şehrin hızlı temposuna kısa bir mola vermek isteyen herkese yer olan Ferida Bar’ın imza kokteylleri ise müdavimlere tatil planı yaptıracak tatta… ‘Montenegro’, ‘ Salute’ ve Na-zdravya’ hafif tatlı&ekşi tatlara atıfta bulunurken, ‘Herzamankinden’ ve ‘Ferida Sour’ gizli reçeteleriyle müdavimleri tahmin yürütme fırsatı sunuyor. 

Hem kokteylleri hem de yemekleri ile ilgi çeken yeni keşif noktası Ferida Restaurant Cadde’yi kahvaltıdan akşam yemeğine haftanın her günü ziyaret edebilirsiniz. 

Adres: Noter Sokak, No:13 Suadiye/İstanbul

0539 555 61 34 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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