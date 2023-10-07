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Cadde’nin lezzet durağı: Artois ile Gastronomi

Birinci yaşını kutlayan Artois Cadde; şef imzalı sıra dışı lezzetleri, imza kokteylleri ve enfes ambiyansı ile Bağdat Caddesi’nin müdavim mekanları arasındaki yerini kısa zamanda aldı. Artois Cadde’nin kurucusu Şeyma Yıldız, bilişim sektöründeki uzun yıllar çalışma hayatının ardından gastronomiye olan tutkusunu Artois Cadde ile hayata geçirdi.

Cadde’nin lezzet durağı: Artois ile Gastronomi

Kadın girişimci Şeyma Yıldız Artois ile ilgili düşüncelerini, “Artois’i geçtiğimiz bir yıl içinde alanlarında deneyimli bir ekip ile kurduk. Artois’in kuruluş sürecinden bugüne kadar mekanın tasarımından leziz menü tariflerine ve sunumlarına kadar her detayla yakından ilgilendim. Uzun yıllardır gastronomi konusundaki deneyimlerimden sentezlediğim tüm detayları Artois’te hayata geçirmekten dolayı çok mutluyum. Artois bir yaşına girdi ama hala geliştirmeye çalışıyoruz çünkü bir restorandan daha fazlasını hayal ediyoruz. Yeni sezonda “Artois ile Gastronomi” adı altında geliştirdiğiniz yepyeni hizmetleri ekleme kararı aldık. Danışman şefimiz Walison Fonseca ve seçkin misafirlerin katılımıyla gerçekleşecek gastronomi alanında atölyeler, tadım günleri, akşam yemekleri gibi özel organizasyonlarımızla misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Bu organizasyonlarımızdan sosyal sorumluluk projelerine de destek olacağımızı belirtmek istiyorum.“ sözleriyle ifade etti.

Cadde’nin lezzet durağı: Artois ile Gastronomi

İstanbul'un en güzel noktalarından biri olan Bağdat Caddesi'nde yer alan Artois, Anadolu’nun lezzetlerini dünya mutfağı ile harmanlayarak geliştirdiği seçkin menüsüyle günün her saatinde misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Cadde’nin lezzet durağı: Artois ile Gastronomi

ADRES: Bağdat Caddesi Haldun Taner Sk. No:7/B 34728 Kadıköy/İstanbul

Tel.: +90 850 460 0 278 - Mail: reservation@artois.com

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