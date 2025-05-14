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ÇABA Festivali'ne ünlü akını

ÇABA Festivali'ne ünlü akını. İşte detaylar...

ÇABA Festivali'ne ünlü akını

Geçtiğimiz gün Four Seasons Hotel’de düzenlenen 14. ÇABA Festivali, yine birbirinden özel markaları ve tasarımları bir araya getirdi.

 ÇABA Festivali'ne ünlü akını

Özgün tasarımları ve büyüleyici kokularıyla fark yaratan Casse de Velas mum stantına ünlü akımı vardı.

ÇABA Festivali'ne ünlü akını
Semra Sarıkaya, Arzu Kunt, Zeynep Mansur, Sadettin lal Saran, Yosun Asuman Güreli, Çiğdem Kamer, Didem Arzu ve İrem Özevin gibi isimler vardı.

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