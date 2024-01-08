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C Takımı teaserına rekor izlenme

16 Şubat’ta vizyona gireceği duyurulan ve 2024 yılının en iddialı filmlerinden biri olan C Takımı’nın teaserı sosyal medyada  filmin vizyona girmesine haftalar varken 20 milyon izlendi.

C Takımı teaserına rekor izlenme

Arkadaşlık komedisi hikayesi ile dikkat çeken filmin her karakterini farklı bir yıldız oynarken film bir yıldızlar geçidine döndü. Vahdet Erdoğan’ın genel hikayesini yazdığı ve yapımcılığını yaptığı, senaryosunu Barış Başar’ın yazdığı filmin yönetmenliğini Bora Onur yapıyor. Lisede bunlardan bir şey olmaz denilerek C sınıfında toplanan bir grup gencin 30 yıl sonraki hallerinin anlatıldığı komedi filmi C Takımı’nın teaserında yer alan  replikler ve müzikler şimdiden kullanılmaya başlandı.  

Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu’nun başrolleri paylaştığı  filmin oyuncu kadrosunda; Emir Sefa Yıldırım, aynı zamanda filmin senaryosunu yazan Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Billur Pınar Yılmaz, ve Turgay Tanülkü, Abdül Süsler, Dilara Üçüncüoğlu,  Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum,  Yasemin Sümer ve Öykü Uslu yer alıyor. Filmde Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.   

Filmin Afişi ve Teaseri geçtiğimiz günlerde yayınlanmış C Takımı 16 Şubatta tüm sinemalarda izleyicisi ile 16 Şubatta buluşacak. 

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