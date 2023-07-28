C Takımı oyuncuları hazır

7 Ağustos’ta çekimlerine başlanacak C Takımı’nda, 90’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar zinciri komik bir dille anlatılıyor. Genel hikayesini Vahdet Erdoğan’ın yazdığı, senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Filmin başrollerinde Murat Akkoyunlu, Toygan Avanoğlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü yer alıyor.

Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum ve Yasemin Sümer’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde; Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak yer alıyor.

Kısa aralıklarla çektiği filmlerle sinema sektörüne hareket getiren Vahdet Erdoğan, “İlk filmimiz Nasipse Olur’u Sinop’ta çekmiştik. Gişedeki başarısını dijitalde de yakaladı. Televizyonda yayınlandığı her seferinde rating sıralamasında birinci oldu. İkinci filmimiz Sil Baştan Kaynanam’ı Sivas’ta çektik. Kasım ayında vizyondaydı şuanda bu filmimiz için de dijital platformlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Üçüncü filmimiz C Takımı için İstanbul’dayız. 90’lı yıllarda lisede tanışan bir arkadaş grubunun 30 yıl sonra yaşadığı olaylar çok eğlenceli. Hem 90’lı yılları, hem de günümüzü göreceğimiz filmde; komedi, nostalji, hüzün bir arada olacak.”

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