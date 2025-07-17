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Buzuki Hakan ve Pelin’le unutulmaz bir gece

Buzuki Hakan ve Pelin’le unutulmaz bir gece. İşte detaylar...

Buzuki Hakan ve Pelin’le unutulmaz bir gece

Bodrum Türkbükü’nün kendine has dokusunu yansıtan, mandalina bahçesi içinde sevilen mekanı Dürdane 1901, geçtiğimiz gece müzikseverleri unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye çıkan Buzuki Hakan ve güçlü sesiyle dikkat çeken Pelin, Ege’den Yunan kıyılarına uzanan ezgileriyle geceye damga vurdu.

 Buzuki Hakan ve Pelin’le unutulmaz bir gece

Konuklar, Hakan’ın buzukisiyle hayat bulan melodilere ve Pelin’in içten yorumlarına eşlik ederken, Dürdane 1901’in sıcak atmosferi geceyi daha da özel kıldı.

 Buzuki Hakan ve Pelin’le unutulmaz bir gece

Repertuvarda yer alan klasik halk ezgileri, Rumca parçalar ve nostaljik şarkılar, konukları hem duygulandırdı hem de coşturdu.

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