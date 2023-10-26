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Büyüleyici koku: Tom Ford Myrrhe Mystère

Tom Ford Beauty’nin, özel işçilik ve yüksek kalite standartlarında üretilen Private Blend Koleksiyonu’na büyüleyici bir koku daha geliyor.

Büyüleyici koku: Tom Ford Myrrhe Mystère

Etkileyici ve fark yaratan bir amber odunsu koku olan Myrrhe Mystère, zengin ve parlak bir aura yakalıyor. Bu çarpıcı ifade, parfümerinin en ikonik bileşenlerinden birini yücelterek; güçlü iki myrrh esansı ile muhteşem bir vanilya karışımını bir araya getiriyor ve zamansız bir zenginlik yaratıyor. 

Yeni favori kokunuz olmaya aday Myrrhe Mystère, lüks ve derin amber tonlarındaki özel Private Blend şişesinde sunulurken, aynı zamanda 50 ML ve 100 ML versiyonları da mevcut.

 

Fiyatlandırma:

50ml: 6.250 TL

250ml: 14.590 TL

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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