Büyüleyici koku: Tom Ford Myrrhe Mystère

Etkileyici ve fark yaratan bir amber odunsu koku olan Myrrhe Mystère, zengin ve parlak bir aura yakalıyor. Bu çarpıcı ifade, parfümerinin en ikonik bileşenlerinden birini yücelterek; güçlü iki myrrh esansı ile muhteşem bir vanilya karışımını bir araya getiriyor ve zamansız bir zenginlik yaratıyor.

Yeni favori kokunuz olmaya aday Myrrhe Mystère, lüks ve derin amber tonlarındaki özel Private Blend şişesinde sunulurken, aynı zamanda 50 ML ve 100 ML versiyonları da mevcut.

Fiyatlandırma:

50ml: 6.250 TL

250ml: 14.590 TL

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