Büyükçekmece Sentezfoni Modern Folk Topluluğu'ndan ‘Bozkırın Senfonisi’

Kuruluşundan önce Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde proje bazlı konserler veren topluluk, kısa sürede ilçede büyük ilgi gördü ve salonları doldurdu.

Müzik adamı Taner Demiralp'in liderliğindeki grup, alışılagelmiş topluluklardan farklı icralarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. UNESCO'nun ilan ettiği 2023 Aşık Veysel yılı için "100 Mızraplı Aşık" ve Cumhuriyetimizin 100. yılı itibarıyla verdikleri "Atatürküler" konserleri büyük beğeni topladı ve yoğun talep üzerine tekrarları gerçekleştirildi.

Topluluğun en dikkat çekici özelliklerinden biri; müzik dışı mesleklerden gelen koristlerle gerçekleştirdikleri performanslarıdır. Kendilerini "amatör görünümlü profesyonel topluluk" olarak tanımlayan grup hem görsel hem de işitsel zenginlikleriyle dinleyicilerine farklılıklar yaşatmayı hedefliyor. Dijital müzik ortamında da çalışmalarını yayımlayan topluluk, bu yönüyle de müzik arşivlerine not düşüyor.

100’ün üzerinde amatör ruhlu müzik tutkununu ve müzisyeni aynı sahnede buluşturan Büyükçekmece Sentezfoní Modern Folk Topluluğu, merkez noktası Büyükçekmece'den tüm Türkiye'ye sesleniyor. 2024 sezonu için hazırladıkları "Bozkırın Senfonisi" projesiyle 7 Haziran Cuma, 20.30’da Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşacaklar.

Topluluk, kuruluş felsefesini şu cümleyle özetliyor: "Yolumuz, sevgi, saygı, barış, insanlık yolu. Bu yoldan geçen herkesle her yerde buluşmaya hazırız!"

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