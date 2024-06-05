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Büyükçekmece Sentezfoni Modern Folk Topluluğu'ndan ‘Bozkırın Senfonisi’

Geçtiğimiz aylarda, usta müzik adamı Taner Demiralp yönetiminde kurulan Büyükçekmece Sentezfoní Modern Folk Topluluğu, “Bozkırın Senfonisi” projesiyle 7 Haziran’da sahne almaya hazırlanıyor.

Büyükçekmece Sentezfoni Modern Folk Topluluğu'ndan ‘Bozkırın Senfonisi’

Kuruluşundan önce Büyükçekmece Belediyesi bünyesinde proje bazlı konserler veren topluluk, kısa sürede ilçede büyük ilgi gördü ve salonları doldurdu.

Büyükçekmece Sentezfoni Modern Folk Topluluğu'ndan ‘Bozkırın Senfonisi’

Müzik adamı Taner Demiralp'in liderliğindeki grup, alışılagelmiş topluluklardan farklı icralarıyla müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı. UNESCO'nun ilan ettiği 2023 Aşık Veysel yılı için "100 Mızraplı Aşık" ve Cumhuriyetimizin 100. yılı itibarıyla verdikleri "Atatürküler" konserleri büyük beğeni topladı ve yoğun talep üzerine tekrarları gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Sentezfoni Modern Folk Topluluğu'ndan ‘Bozkırın Senfonisi’

Topluluğun en dikkat çekici özelliklerinden biri; müzik dışı mesleklerden gelen koristlerle gerçekleştirdikleri performanslarıdır. Kendilerini "amatör görünümlü profesyonel topluluk" olarak tanımlayan grup hem görsel hem de işitsel zenginlikleriyle dinleyicilerine farklılıklar yaşatmayı hedefliyor. Dijital müzik ortamında da çalışmalarını yayımlayan topluluk, bu yönüyle de müzik arşivlerine not düşüyor.

Büyükçekmece Sentezfoni Modern Folk Topluluğu'ndan ‘Bozkırın Senfonisi’

100’ün üzerinde amatör ruhlu müzik tutkununu ve müzisyeni aynı sahnede buluşturan  Büyükçekmece Sentezfoní Modern Folk Topluluğu, merkez noktası Büyükçekmece'den tüm Türkiye'ye sesleniyor. 2024 sezonu için hazırladıkları "Bozkırın Senfonisi" projesiyle 7 Haziran Cuma, 20.30’da  Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyicileriyle buluşacaklar.

Topluluk, kuruluş felsefesini şu cümleyle özetliyor: "Yolumuz, sevgi, saygı, barış, insanlık yolu. Bu yoldan geçen herkesle her yerde buluşmaya hazırız!"

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