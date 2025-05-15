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Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi

Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi

Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi

Geçtiğimiz hafta izleyiciyle buluşan ve kısa sürede büyük ilgi gören Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er, belgeselin perde arkasını anlattı.

 Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi

Katar’ın Dünya Kupası yolculuğunu anlatan 5 bölümlük belgeselin yönetmeni Beyza Er, projenin hem kendi kariyeri hem de izleyici açısından bir kırılma noktası olduğuna dikkat çekti.

 Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi

Futbolla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Er, projeye yapımcı Ali Burak Ceylan’ın vizyonuyla dahil olduğunu söyledi:

 Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi


"Hayatımda ilk kez bir stadyuma girip, onda da Ronaldo’yu izledim. Futbol bana çok uzaktı. Yapımcım ‘Konu futbol değil’ dediğinde proje benim için başladı."

Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi
DÜNYA KUPASI HEP KATAR’DA OLSA KİMSE ŞİKÂYET ETMEZ
Belgeselin temel amacı, futbolun ötesinde bir ülkenin kendini anlatma hikâyesini belgelemek.

 

Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi
Er’e göre bu yapım, izleyicinin önyargılarını kırmayı hedefliyor:

 Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi

“Biz bir futbol belgeseli çekmedik; bir ülkenin kendini anlatma hikâyesini belgeledik” diyen yönetmen,

 Büyük Turnuvanın Gizemi belgeselinin yönetmeni Beyza Er: Futbol belgeseli değil, bir ülkenin hikâyesi

Katar’ın “yapamazsınız” denilenleri nasıl başardığını göstermek istediklerini vurguladı. 39 kişilik büyük bir ekiple çekimleri Katar’da gerçekleştirdiklerini belirten Beyza Er, “Yaşadığımız şey tam anlamıyla bir mucizeydi. Tesadüfi değil; 12 yıllık emeğin sonucu. Hatta bence Dünya Kupaları hep Katar’da yapılsa kimse şikâyet etmez” dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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