‘Büyük Beden’in galası gerçekleşti

Seyircinin katılımı ile renklenen bu interaktif komediyi izlemeye gelenler arasında; Ferit Aktuğ, Hamdi Alkan, Murat Serezli, Zeynep, Cihan Ercan, Liza ve Deniz Özerman da vardı.

Kimi zaman sinema aleminden, kimi zaman ilk gençliğinden kızgınlıkları, mutlulukları ve cevap bulamadıkları ile seyircisini oyun oynamaya çağıran Burak Satıbol’un gösterisi izleyenleri kahkahaya boğdu.

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