Büyüdüğü mahallede klip çekti

Klip çekimi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kınalı “Şarkı ve klip için çok heyecanlıyım. Herkes o kadar cana yakın ki evlerini açtılar bizler için. Aslında roman mahallesinde klip çekmemin bir diğer nedeni ise buraların denildiği gibi tehlikeli yerler olmadığı, roman halkının müziği, ritmi sevdiğini göstermek. Tabii ki kötü tipler de var ama genelleme yapmak çok saçma. Bu tabuyu yıkmak için buradayım.” dedi.

Basın mensuplarının “Oryantal mesleğinizden şarkıcılığa geçiş sürecinde neler yaşadınız? Size köstek olanlar da oldu mu?” sorusuna “Çoğu kişi şaşırıyor. ‘Neden sesini gizledin’ diye. O dönem İbo Şov’da çalışıyordum. Bir de çok şarkıcı vardı cesaret edemedim. Ama çok pişmanım keşke o dönem şarkıcılığa geçseydim. Oryantalden sonra şarkıcılığa geçince de tabii ki birçok kişi köstek oldu. Sahnesini paylaştığımı geçtim, evimi açtığım, bende kalan sanat camiasından arkadaşlarım bile köstek oldular bana. Hepsi arkamdan kuyumu kazdı. Gölge etmesinler, selam bile vermesinler bana. Sahneye çıktığımda ise teklifler geliyor ama nedense anlaşma sonrası assolistlerimiz bir şekilde engellediler sahneye çıkmamı. Engelleseler de, köpürseler de ben bu sanat camiasında 2 senedir varım. Olmaya da devam edeceğim. Sadece Yıldız Tilbe’den destek gördüm." dedi.

‘AÇ DİYORUZ BİZ BUNLARA’

Son günlerde Nez ve Rüştü Onur Atilla’nın aşk yaşaması magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Basın mensuplarının “Siz böyle bir ilişkiye nasıl bakarsınız?” sorusuna ise “Nez hakkında konuşmak istemem. Başkalarının özel hayatı kendisine özeldir. Benim karakterim gereği ben evli bir insan ile olmam. Yok o boşanacaktı da, yok araları bozuk da, kağıt üzerinde sadece evli vs durumlarında ben yokum. Ben böyle bir şey yapmam. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Benim kitabımda öyle geçmez. Evli olan kadının yerinde ben de olabilirim. İnsanlarda şunu duyuyorum ya. En yakın kız arkadaşının erkek arkadaşına göz koyan insanlar var. Aç diyoruz biz bunlara. Aç insanlar.” dedi.

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