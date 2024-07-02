 Büşra Pekin şarkılar, danslar ve tabak kırma coşkusuyla yeni yaşını kutladı

Büşra Pekin, Bodrum’da doğum gününü kutlamaya doyamadı! Thalia's Tavern’de yakın arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir geceye imza atan güzel oyuncu,

şarkılar söyleyip sirtaki dansındaki ustalığını sergiledi.

Tabak kırma geleneğini de yaşatan Pekin, tabakları kırarken eğlenceyi doruklara taşıdı.

Oyuncu, bir gün önce de başka bir mekanda doğum gününü kutlamıştı.

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