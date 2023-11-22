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Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi

Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? İşte detaylar...

Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi

Büşra Pekin, 'Çok Aşk' filmindeki partneri Hasan Can Kaya ile aşk iddialarına cevap verdi.

Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi

Son dönemde çıkan aşk iddialarına Pekin, Instagram'dan Kaya ile fotoğrafını paylaşıp, "Hala soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda" dedi.

Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi
Kaya ise yoruma, alp işareti koydu.

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