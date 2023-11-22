Büşra Pekin, Hasan Can Kaya ile sevgili mi? Pekin'den itiraf geldi

Büşra Pekin, 'Çok Aşk' filmindeki partneri Hasan Can Kaya ile aşk iddialarına cevap verdi.

Son dönemde çıkan aşk iddialarına Pekin, Instagram'dan Kaya ile fotoğrafını paylaşıp, "Hala soruluyor. Merakınızı son kez giderelim. Sevgili değiliz. Hiç olmadık. Ama şahane film partneri ve mis gibi dost olduk. Çok Aşk sinemalarda" dedi.



Kaya ise yoruma, alp işareti koydu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.