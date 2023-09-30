Büşra Pekin estetikli halinin sık sık gündem olmasına cevap verdi

Büşra Pekin, estetik iddialarına Instagram'dan cevap verdi.



Pekşn, "Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu. Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Esk’mi de seviyorum, yenimi de... Sizi daha çok" diye yazdı.

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