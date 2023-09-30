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Büşra Pekin estetikli halinin sık sık gündem olmasına cevap verdi

Büşra Pekin estetikli halinin sık sık gündem olmasına cevap verdi. İşte detaylar...

Büşra Pekin estetikli halinin sık sık gündem olmasına cevap verdi

Büşra Pekin, estetik iddialarına Instagram'dan cevap verdi.

Büşra Pekin estetikli halinin sık sık gündem olmasına cevap verdi
Pekşn, "Twitter’da TT olmuşum minnoşluğu. Rollerimde farklı görünmekten ve kişisel dünyamda değişmekten ve gelişmekten büyük keyif alıyorum. Esk’mi de seviyorum, yenimi de... Sizi daha çok" diye yazdı.

Büşra Pekin estetikli halinin sık sık gündem olmasına cevap verdi

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