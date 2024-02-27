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Buse Meral 'Gaddar'a dahil oldu

'Gaddar' dizisine Buse Meral dahil oluyor. İşte detaylar...

Buse Meral 'Gaddar'a dahil oldu

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Gaddar’ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor. NOW ekranlarında Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümde başarılı, genç oyuncu Buse Meral, Leyla karakteriyle seyircilerin karşısına çıkacak.

 Buse Meral 'Gaddar'a dahil oldu

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın bu haftaki bölümüyle kadrosuna Buse Meral katılıyor. Dağhan’ın karşısına sürpriz bir şekilde çıkacak Leyla’ya hayat verecek oyuncunun karakterinin dizide dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak yaratıyor.

 Buse Meral 'Gaddar'a dahil oldu

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek bölümüyle ‘Gaddar’ 1 Mart Cuma akşamı NOW’da!

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