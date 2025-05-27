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Bursa Kebap Evi, Perakende Günleri 2025’e lezzetiyle damga vuruyor!

Bursa Kebap Evi, Perakende Günleri 2025’e lezzetiyle damga vuruyor!

Bursa Kebap Evi, Perakende Günleri 2025’e lezzetiyle damga vuruyor!

Türkiye perakende sektörünün en kapsamlı etkinliği olan Perakende Günleri, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde 24’üncü kez düzenleniyor. Bu yıl 4.900’den fazla firmanın katılım göstermesi beklenen etkinlikte, Türk mutfak kültürünün önemli temsilcilerinden Bursa Kebap Evi de özel standıyla yerini alacak.

 Bursa Kebap Evi, Perakende Günleri 2025’e lezzetiyle damga vuruyor!

Etkinlik süresince Bursa Kebap Evi standını ziyaret eden katılımcılar, markanın geleneksel tatlarından biri olan Pideskender ikramı ile karşılanacak. Türk mutfağının köklü lezzetlerini yenilikçi anlayış ve sunumlarla bir araya getiren Bursa Kebap Evi, sektörel iş birliklerine açık yapısıyla Perakende Günleri’nde dikkat çekici bir konumda olacak.

Franchise Sunumu ile Girişimcilerle Buluşacak!
Etkinliğin ilk günü olan 28 Mayıs’ta, Bursa Kebap Evi Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Altaş, Sahne 2'de gerçekleşecek oturumda katılımcılarla bir araya gelecek. Altaş, “Bursa Kebap Evi Franchise İş Modeli ve Başarı Stratejisi” başlıklı sunumunda; markanın büyüme vizyonu, sürdürülebilir operasyon yapısı ve yatırımcılarına sunduğu avantajlar hakkında bilgi verecek.

Bursa Kebap Evi franchise sistemi hakkında bilgi edinmek, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve sektörel gelişmeleri takip etmek isteyen tüm ziyaretçiler, oturuma davetlidir.

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