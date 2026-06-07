  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bursa’dan Bodrum’a uzanan başarı hikâyesi

Bursa’dan Bodrum’a uzanan başarı hikâyesi

Bursa’dan Bodrum’a uzanan başarı hikâyesi

Bursa iş dünyasının dikkat çeken isimlerinden İzzet Karataş, bu kez rotasını Ege’ye çevirdi. Uzun yıllardır güzellik ve kişisel bakım sektöründe yarattığı başarılı markalarla adından söz ettiren Z Coiffeur’un kurucusu Karataş, şimdi de turizm ve gastronomi dünyasına iddialı bir giriş yaptı.

Bursa’dan Bodrum’a uzanan başarı hikâyesi

Bursa doğumlu başarılı iş insanı, eşi Gözde Karataş ile birlikte Bodrum’un en gözde destinasyonlarından Yalıkavak’ta hayata geçirdikleri Z Beach-Restoran ile sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Şıklığı, konforu ve lezzeti bir araya getiren yeni mekân, daha şimdiden bölgenin uğrak noktalarından biri olmaya aday.

İş dünyasındaki vizyonunu Bodrum sahillerine taşıyan Karataş çifti, hem ambiyansı hem de özel menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yaz sezonuna damga vurması beklenen Z Beach-Restoran, şimdiden tatilcilerin radarına girmiş durumda.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Max Korzh’tan rekor gibi konser
  Magazin

Max Korzh’tan rekor gibi konser

Danla Bilic’in sırrı ortaya çıktı
  Magazin

Danla Bilic’in sırrı ortaya çıktı

Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti
  Magazin

Bülent Ersoy milyonluk saatiyle dikkat çekti

Halil Ergün: Artık Yeşilçam rüzgarı esmiyor
  Magazin

Halil Ergün: Artık Yeşilçam rüzgarı esmiyor

Buray genç kalmanın sırrını açıkladı!
  Magazin

Buray genç kalmanın sırrını açıkladı!

Gupse Özay, Gupi ile minik hayranlarıyla buluştu
  Magazin

Gupse Özay, Gupi ile minik hayranlarıyla buluştu