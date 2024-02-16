  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Bursa'da engelleri aşan sergi

Engelli bireylerin sanata ulaşmasında ve sanat ile sanatçıyı kavuşturmada köprü görevi gören Sanatta Engel Yok Vakfı, 14 Şubat özel sergisinde Bursalı sanatseverleri birbirinden anlamlı eserlerle buluşturdu.

Bursa'da engelleri aşan sergi

Ressam Devrim Erbil başta olmak üzere 40 sanatçının Osmangazi Mengerler Showroom'da sergilenen eserleri, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bursa'da engelleri aşan sergi

Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Ressam Yasemin Gülderen Zanbak; sanatın önündeki engelleri kaldırmak amacıyla kurdukları vakfın faaliyetleriyle bugüne kadar çok sayıda engelli sanatçıya destek olarak eserlerini geniş kitlelerle buluşturma imkanı sunduklarını belirtti.

Bursa'da engelleri aşan sergi

Sanatta Engel Yok Vakfı Başkan Yardımcısı Sevgi Ataman da özel gereksinimli bireylerin sanatla olan bağlarını koparmamaları adına vakıf olarak çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Sergiyi gezen misafirler musiki sanatçılarından Nihal Arda'nın müzik dinletisiyle de keyifli anlar yaşadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi
  Magazin

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi

Ünlü isimler bir araya geliyor
  Gündem

Ünlü isimler bir araya geliyor

'Kül Masalı'nın galası gerçekleşti
  Magazin

'Kül Masalı'nın galası gerçekleşti

Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı
  Magazin

Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

Dostlarına Sevgililer Günü partisi verdi!  
  Cemiyet

Dostlarına Sevgililer Günü partisi verdi!  

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı
  Magazin

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı