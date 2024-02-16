Bursa'da engelleri aşan sergi

Ressam Devrim Erbil başta olmak üzere 40 sanatçının Osmangazi Mengerler Showroom'da sergilenen eserleri, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Ressam Yasemin Gülderen Zanbak; sanatın önündeki engelleri kaldırmak amacıyla kurdukları vakfın faaliyetleriyle bugüne kadar çok sayıda engelli sanatçıya destek olarak eserlerini geniş kitlelerle buluşturma imkanı sunduklarını belirtti.

Sanatta Engel Yok Vakfı Başkan Yardımcısı Sevgi Ataman da özel gereksinimli bireylerin sanatla olan bağlarını koparmamaları adına vakıf olarak çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Sergiyi gezen misafirler musiki sanatçılarından Nihal Arda'nın müzik dinletisiyle de keyifli anlar yaşadı.

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