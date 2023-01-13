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Burhan Çaçan Sevgisi Camiye Sığmadı

62 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı ünlü şarkıcı Burhan Çaçan, Fatih Camii'nden sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Burhan Çaçan Sevgisi Camiye Sığmadı

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden Türk halk müziği sanatçısı ünlü şarkıcı Burhan Çaçan, Fatih Camii'nden sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Dostları ve Ağrılı hemşehrilerinin uğurlamak için erken saatte biraraya geldiği Fatih Camii'nde sanatçının oğulları Kutsal ve Furkan Çaçan taziyeleri kabul etti.

Burhan Çaçan Sevgisi Camiye Sığmadı

Sanat camiasından Ferman Toprak, Nuri Alço, Ahmet Selçuk İlkan, Selami Şahin gibi isimlerin katıldığı cenaze töreni öncesi Çaçan'ı uğurlamaya gelen sevenlerinin oluşturduğu camii avlusunda kalabalık nedeniyle kimi zaman izdiham yaşandı.

Burhan Çaçan Sevgisi Camiye Sığmadı

Oğulları Kutsal ile Furkan Çaçan'ın kimi zaman tabut başında gözyaşlarını tutamadığı tören sonrası ünlü sanatçı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve dualar eşliğinde Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burhan Çaçan Sevgisi Camiye Sığmadı

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