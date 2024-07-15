Burcu Özberk, tatil karelerini paylaştı.



Oyuncu pozları Instagram'dan yayınladı.



Özberk karelere, "Rüzgar gibi geçti" notunu düştü.



Bikinili fotoğraflarını paylaşan oyuncu, fit fiziğiyle dikkat çekti.



Özberk'e beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.