  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Burcu Özberk'ten "Rüzgar gibi geçti" pozları

Burcu Özberk'ten "Rüzgar gibi geçti" pozları. İşte detaylar...

Burcu Özberk'ten "Rüzgar gibi geçti" pozları

Burcu Özberk, tatil karelerini paylaştı.

Burcu Özberk'ten "Rüzgar gibi geçti" pozları
Oyuncu pozları Instagram'dan yayınladı.

Burcu Özberk'ten "Rüzgar gibi geçti" pozları
Özberk karelere, "Rüzgar gibi geçti" notunu düştü.

Burcu Özberk'ten "Rüzgar gibi geçti" pozları
Bikinili fotoğraflarını paylaşan oyuncu, fit fiziğiyle dikkat çekti.

Burcu Özberk'ten "Rüzgar gibi geçti" pozları
Özberk'e beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zeynep Bastık'tan bikinili kareler
  Magazin

Zeynep Bastık'tan bikinili kareler

Yüz inceltme ameliyatları gençlerin yeni güzellik takıntısı mı?
  Yaşam - Sağlık

Yüz inceltme ameliyatları gençlerin yeni güzellik takıntısı mı?

Burcu Biricik anne oldu
  Magazin

Burcu Biricik anne oldu

Petek Dinçöz'den itiraf! "Bir nesil benle büyüdü"
  Magazin

Petek Dinçöz'den itiraf! "Bir nesil benle büyüdü"

Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!
  Magazin

Murat Boz'un hayatında biri var mı? Şarkıcıdan itiraf!

Nilüfer'den aşk açıklaması!
  Magazin

Nilüfer'den aşk açıklaması!