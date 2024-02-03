Burcu Özberk'ten alkışlanacak hareket!

Burcu Özberk, alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Bir süre mağazaları dolaştıktan sonra valeden otomobilini teslim alan oyuncu, direksiyon başında görüntülendi.



Trafiğe çıkmadan önce otomobilinin emniyet kemerini takarak örnek davranış sergileyen Özberk, acelesi olduğunu söyleyerek "Bir yere yetişmem gerek. Bugün beni mazur görün" sözleriyle basın mensuplarından ricada bulundu. Özberk, lüks otomobilini yeni almadığını söylerken, "Kiralık araç kullanır mısınız?" sorusuna ise "Kiralık araç neden kullanayım? Bu benim otomobilim" diye cevap verdi.

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