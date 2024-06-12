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Burcu Kıratlı'dan çocuklara erken bayram hediyesi

Burcu Kıratlı'dan çocuklara erken bayram hediyesi. İşte detaylar...

Burcu Kıratlı'dan çocuklara erken bayram hediyesi

Burcu Kıratlı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavileri devam eden çocuklara erken bayram hediyesi verdi. Oyuncu ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ikili, minikleri İstanbul Akvaryum'a götürdü.

Burcu Kıratlı'dan çocuklara erken bayram hediyesi

Çocuklarla akvaryumu gezen Kıratlı, daha sonra bir mekana giderek miniklerle yemek yedi. Çocuklar, Kıratlı'nın elini hiç bırakmadı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, organizasyon sonunda katkıları nedeniyle Burcu Kıratlı ve İstanbul Akvaryum yetkililerine, teşekkür belgesi verdi.

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