Burcu Kara’ya Hırsızlık Şoku!

Sabah'tan İlker Gezici'nin haberine göre; A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu oyuncu Burcu Kara'ydı. Uçuş 811 adlı filmde gelgitleri olan bir karakteri canlandıran Burcu Kara, çekimler sırasında yaşadığı bir olayı anlattı: "Çekimler gece yapılıyordu. Sabaha karşı eve gelip birkaç saat uyuyup yeniden sete gidiyordum. Bu sırada evde çalışan kadın evimi soymuş. Yoğunlukta evde ne var ne yok kontrol edemedim. Film bittikten sonra soyulduğumu fark ettim."

Depremle ilgili konuşan oyuncu, "Depremde anne çocuk hikâyelerinden çok etkilendim. Keşke imkân olsa süt gönderebilsem diye geçiriyordum aklımdan. Sonra menajerim vasıtasıyla anne sütü ihtiyacı olan bir bebek haberi aldım. 3 kere denedik maalesef reddetti. Sürdüremedik. O süt değil annesini arıyordu çünkü" dedi.

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