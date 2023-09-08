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SnobMagazin.com

Burcu Kara oğlunun hastalığını açıkladı. 'Beşinci ayda gözü kapandı'

Ünlü oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Can'ın henüz iki aylık bir bebekken gözünde çıkan 'Hemanjiom' adı verilen tümör ve iyileşme süreci hakkında konuştu.

Burcu Kara oğlunun hastalığını açıkladı. 'Beşinci ayda gözü kapandı'

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali'yi 2017'de, Can adını verdiği oğlunu ise geçtiğimiz yıl aralık ayında doğurdu.

Kara, oğlu Ali'nin bebeklik döneminde yaşadığı bir sağlık sorunu hakkında konuştu.

Burcu Kara oğlunun hastalığını açıkladı. 'Beşinci ayda gözü kapandı'

'BEŞİNCİ AYDA GÖZÜ KAPANDI'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Burcu Kara, "Size ne zamandır bahsetmek istediğim bir konu var. Hazır perşembe gecesi fırsat bulmuşken yazayım istedim. Ali'nin sol gözü iki aylıkken şişmeye başladı. Biz 'Bir bakalım' dedik, gözlemledik, 'Nazardır' dedik, 'Geçer' dedik. Sonra daha da büyüdü ve beşinci ayında gözü neredeyse kapandı. Bu süreçte biz tabii çok önemli bir bölge olduğu için, birden fazla doktorun fikrini almak istedik. İlk gittiğimiz doktor hafiften bir telaş yaptı. Karşı odadaki doktora da gidip konuştu. Biz de ister istemez bir 'Ne oluyor?' dedik. Sonra bize bir açıklama yaptılar ve bunun bir çeşit tümör olduğunu söylediler. İsmi 'Hemanjiom' muş. Tabii tadımız kaçtı o anda. Başka doktorlara da gittik, onlar da aynı açıklamaları yaptı. Çoğu çocukta olabilen, anne karnından itibaren gelişen zararsız bir tümör... Zamanla geçebilir, geçmeyebilir, ameliyat edilebilir, kortizon tedavisi uygulanabilir gibi seçenekler vardı. Biz beklemeyi seçtik. Zaman gerçekten bir çok şeyi tamir ediyordu çünkü. Aynı son gittiğimiz doktorun dediği gibi oldu. Zamanla küçüldü tümör. İki, iki buçuk yaşında da tamamen kayboldu çok şükür" dedi.

Burcu Kara oğlunun hastalığını açıkladı. 'Beşinci ayda gözü kapandı'

'ACELE KARAR VERMEYİN'

Ebeveynlere uyarıda bulunan Burcu Kara, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Bunu şu yüzden anlattım; özellikle bebek ve çocuklarda, kortizon tedavisi ve ameliyat gibi ciddi kararları vermek için acele etmeyin. Onların vücutları mucize gibi, bir çok şeyi onarabiliyor. Geniz eti de böyle bir konu mesela... Aldırma kararını vermeden araştırın. Bilirkişi olarak değil ama bu konularda birden çok tecrübesi olan biri olarak size öncelikle sakin kalmanızı önermek istedim. Tabii ki bu konuda tecrübeli bir doktor kontrolünde... Unutmayın ki sizin başınıza ilk kez gelen şeyi onlar belki bininci kez deneyimliyor. Tüm evlatlara sağlıklı bir ömür dilerim."

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