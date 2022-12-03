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Burcu Kara ikinci kez anne oldu

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, Can ismini verdiği ikinci bebeğini dünyaya getirdi. 

Burcu Kara ikinci kez anne oldu

Yapımcı Fırat Parlak ile 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, 2017'de Ali adını verdiği oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Mutlu birlikteliğini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. 

Burcu Kara ikinci kez anne oldu

Burcu Kara, Can ismini verdiği ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Kara, müjdeli haberi sosyal medya hesabından "Can'ımız geldi" notuyla duyurdu. Ünlü oyuncu nazar boncuğu emojisi eklemeyi de unutmadı. 

Burcu Kara ikinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu daha önce, "Ben çok çocuk seviyorum... Hep üç çocuk olsun istedim. Birisi bana eşimden geldi. Bir tane daha olsa hayır demem." ifadesini kullanmıştı.

Burcu Kara ikinci kez anne oldu

Yönetmen Fırat Parlak ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı.
 

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