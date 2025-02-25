 Burcu Kara'dan rap itirafı!

Burcu Kara, vizyona giren Aşk Sadece Bir An filminde, çocuğu için endişelenen bir anne olan Selda karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Rap dünyasının genç yıldızlarından Çakal ve başarılı oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile kamera karşısına geçen Kara, çekim sürecinin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getirdi.



Canlandırdığı karakterin sert ve kuralcı bir anne gibi görünse de aslında çocuğunu koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini vurgulayan Kara, kendi annelik deneyimiyle Selda arasında büyük benzerlikler gördüğünü belirtti: "Ela gibi ben de bir anneyim ve onun kaygılarını çok iyi anlıyorum. Hepimiz çocuklarımızın iyiliğini isteriz ama bunu gösterme şeklimiz farklı olabiliyor. Anne-baba olarak kendimizi anlatamadığımız anlar oluyor, aynı şekilde çocuklar da kendilerini ifade edemiyor. Bu çatışmalar kaçınılmaz. Ama Selda’nın endişeleri çok daha büyük."



ÇAKAL VE NİLSU BERFİN AKTAŞ'A ÖVGÜ!

İlk oyunculuk deneyimini yaşayan Çakal hakkında "Onu sette tanıdım ve gerçekten çok sevdim. Pozitif, güler yüzlü, saygılı ve oyunculuğa inanılmaz azimli. İlk işine rağmen harika bir performans sergiledi, geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum." diyen Kara, Nilsu Berfin Aktaş için de "Onun bu kadar ilerlediğini ve başarılı olduğunu görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Filmde annesini oynamak benim için anlamlı bir hatıra oldu. Çok yetenekli ve birlikte çalışmak çok keyifliydi. Ayrıca Çakal ile çok uyumlu bir ikili oldular." ifadelerini kullandı.

EVDE RAP MÜZİK EKSİK OLMUYOR

17 yaşında bir oğlu olan başarılı oyuncu, rap müziğin hayatının bir parçası haline geldiğini de itiraf etti: "Evde sürekli rap müzik dinleniyor. Aşk Olsun şarkısını biliyordum ama Çakal’ın olduğunu bilmiyordum. Rap benim için her zaman hitap etmese de bazı parçalar gerçekten çok keyifli."

Çocuğuyla ilgili kaygılarının da hiç bitmeyeceğini söyleyen Kara, "Anne kaygısı ömür boyu süren bir duygu. Çocuğunu hep içinde taşıyorsun, onun geleceğini düşünüyorsun. Dış etkenler, çevre, güvenlik... Hayat her zaman süt liman değil. Sonuçta onlar hayatı bilmiyor, kendilerini tam anlamıyla koruyamıyorlar. Biz de anne-baba olarak belli bir noktaya kadar kontrol edebiliyoruz ama endişe hep bizimle. Bu his hiç geçmiyor." sözleriyle tüm annelerin ortak duygusuna tercüman oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.