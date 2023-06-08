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Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi ile ilgili flaş itirafta bulundu. İşte detaylar...

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Burcu Güneş, önceki Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş yapmak için geldiğini söyleyen şarkıcı, "Hem gezmek istedim hem de biraz alışveriş yapacağım" dedi.

 Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Yeni parça hazırlığında olduğunun müjdesini de veren Güneş, meslektaşı Simge Sağın'ın Beşiktaşlı olmasın rağmen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Icardi ile sahneye çıkarak 'Aşkın Olayım' şarkısını seslendirmesinin hatırlatması üzerine "Ben takım konusunda biraz ortadayım. Mesela Fenerbahçeliyim diyebilirim ama ben de geçmişte Galatasaray'ın davetlerinde sahne aldım. Galiba ben de aynısını yapardım. Bir de ıcardi söz konusuysa gidilir" diye konuştu.

 Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Burcu Güneş cadde üstündeki uçan balonları görünce dayanamayıp "Uçan balonlar benim en sevdiklerimden." diyerek gazetecilere poz verdi.

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

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