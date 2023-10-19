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Burcu Esmersoy, "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenmesine açıklık getirdi

Burcu Esmersoy, "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenmesine açıklık getirdi

Burcu Esmersoy, "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenmesine açıklık getirdi

 Burcu Esmersoy, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Sunucu, tepkiler karşısında cevap verdi.

Burcu Esmersoy, "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenmesine açıklık getirdi
Esmersoy, "Çok üzgünüm., Gazze’deki El Ehli Hastanesi’nde meydana gelen 500’e yakın sivilin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı saldırı dahil olmak uzere yaşanan bu korkunç kıyıma ve suçsuz masum insanlara yapılan bu büyük zulme ve yaşatılan büyük korkuya her gün elimden geldiğince tepkimi gösteriyorum. Günlerdir bütün iyi niyetli insanlar gibi ben de paramparçayım. Bütün bunlara üzülürken bu sabah hakaretlerle uyandım. Uzun süre de sebebini anlayamadım. Sosyal medya hesaplarıma tahmin edersiniz ki ofis içinde çalıştığım arkadaşlarımın da erişimi mevcut, bu olaydaki hata her kiminse bulmaya çalışıyorum ama öncelikle durumla ilgili sizlere de açıklama yapmak istedim. Bu kimin daha duyarlı olduğu konusunda bir yarış değil, bu bir savaş. Günahsız insanlar ölürken, ben bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmaktan bile utanırım. Şimdi birlik olma zamanı, hep birlikte savaşa, savaşın her türüne lanet etme zamanı. Biliyorum herkes hassas ama öfkemizi yanlış kanallara yönlendirmek yerine tum Dünyayı bu büyük felakete son verme konusunda birlik olmaya çağırma zamanı.
Kamuoyunu elimde olmayan sebeplerden dolayı meşgul ettigim icin sonsuz mahcubum affedin lütfen" dedi.

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