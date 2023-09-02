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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi. İşte detayşar...

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi

Burcu Esmersoy, iki yıldır birlikte olduğu iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya Puglia'da evlendi.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi
Sunucu, nikah sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi
Çift, bir gün önce İtalya'ya gitmişti.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi
İkili, düğün öncesi parti yapmıştı.

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi

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