Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi

Burcu Esmersoy, iki yıldır birlikte olduğu iş insanı Nazım Akmandil ile İtalya Puglia'da evlendi.



Sunucu, nikah sırasında gözyaşlarını tutamadı.



Çift, bir gün önce İtalya'ya gitmişti.



İkili, düğün öncesi parti yapmıştı.

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