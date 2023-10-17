  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Burcu Biricik'in açacağı butik otelin detayları ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, ticarete atıldı. İşte detaylar...

Burcu Biricik'in açacağı butik otelin detayları ortaya çıktı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Camdaki Kız' dizisinde rol alan Burcu Biricik, Ayvalık'ta açacağı butik otelin sonuna geldi.

Burcu Biricik'in açacağı butik otelin detayları ortaya çıktı!
Oyuncu eşi Emre Yetkin ile iki yıldır çalıştığı oteli açmak üzere...

Burcu Biricik'in açacağı butik otelin detayları ortaya çıktı!
Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

 Burcu Biricik'in açacağı butik otelin detayları ortaya çıktı!

Eski Rum evini iki yıl önce satın alan çift, orman konsepti odalar yaptırıyor.

Burcu Biricik'in açacağı butik otelin detayları ortaya çıktı!
Biricik'in otelin hemen caddesinde ise evinin olduğu iddia edildi.

İkili, otel açılınca ilk bir ay sanat dünyasından ünlü isimleri ağırlayacak.  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum'dan flaş evlilik itirafı!
  Magazin

Haziran ayında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum'dan flaş evlilik itirafı!

“Serçenin Gözyaşı” filmini ilk kez kadın mahkumlar izledi  
  Kültür - Sanat

“Serçenin Gözyaşı” filmini ilk kez kadın mahkumlar izledi  

Sarmaşık Zamanı Avrupa lansmanını Cannes’da gerçekleştirdi  
  Magazin

Sarmaşık Zamanı Avrupa lansmanını Cannes’da gerçekleştirdi  

Ebru Şahin’e Amerika’da yoğun ilgi!
  Magazin

Ebru Şahin’e Amerika’da yoğun ilgi!

Ehliyetine el konulan Erkan Can'dan ilk açıklama geldi
  Magazin

Ehliyetine el konulan Erkan Can'dan ilk açıklama geldi

Buğra Bahadırlı bir yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ı unutamıyor
  Gündem

Buğra Bahadırlı bir yıl önce hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ı unutamıyor