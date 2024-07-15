 Burcu Biricik anne oldu

Burcu Biricik ve Emre Yetkin çiftinden mutlu haber geldi.

Çiftin dünyaya gelen bebeklerinin adı Luna oldu.



Biricik ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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