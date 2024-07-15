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Burcu Biricik anne oldu

Burcu Biricik ve Emre Yetkin çiftinden mutlu haber geldi. İşte detaylar...

Burcu Biricik anne oldu

Burcu Biricik ve Emre Yetkin çiftinden mutlu haber geldi.

 Burcu Biricik anne oldu

Çiftin dünyaya gelen bebeklerinin adı Luna oldu.

Burcu Biricik anne oldu
Biricik ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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