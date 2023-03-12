Burcu Binici'nin Boşandıktan Sonraki Değişimi Şok Etti 

Burcu Binici ve müzisyen Tankurt Manas, eylül ayında nikah masasına oturmuş; ancak çiftin evililiği kısa sürmüştü.

İkili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden de ayrılan Binici'nin değişimi şaşırttı.



Kendisini spora veren oyuncunun yeni imajı dikkat çekti. Yüzündeki değişim ve yeni saçıyla Binici, hayranlarının beğenisini kazandı.

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