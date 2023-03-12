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Burcu Binici'nin Boşandıktan Sonraki Değişimi Şok Etti 

Müzisyen Tankurt Manas, eylül ayında nikah masasına oturan ve ocak ayında boşanan Burcu Binici'nin son hali şaşırttı. Ünlü oyuncunun, değişimi hayranları tarafından beğenildi. İşte detaylar... 

Burcu Binici&#039;nin Boşandıktan Sonraki Değişimi Şok Etti 

Burcu Binici ve müzisyen Tankurt Manas, eylül ayında nikah masasına oturmuş; ancak çiftin evililiği kısa sürmüştü.

Burcu Binici&#039;nin Boşandıktan Sonraki Değişimi Şok Etti 

İkili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinden de ayrılan Binici'nin değişimi şaşırttı. 

Burcu Binici&#039;nin Boşandıktan Sonraki Değişimi Şok Etti 
Kendisini spora veren oyuncunun yeni imajı dikkat çekti. Yüzündeki değişim ve yeni saçıyla Binici, hayranlarının beğenisini kazandı. 

Burcu Binici&#039;nin Boşandıktan Sonraki Değişimi Şok Etti 

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Editör
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